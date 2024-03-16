بعد إبحارهم من غرب ليبيا.. فقدان نحو 34 مهاجرا قبالة تونس

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كشف الحرس الوطني التونسي، عن أن 34 مهاجرًا على الأقل فقدوا، وتوفي اثنان؛ بعد غرق قاربهم قبالة تونس في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وقال الحرس الوطني التونسي، إن القارب الذي أبحر من الساحل الليبي كان يحمل 70 شخصًا، وأنقذ 34 شخصًا قبالة بلدة جرجيس الجنوبية. كما انتشل خفر السواحل التونسي هذا الأسبوع خمس جثث لمهاجرين.

أبحروا من غرب ليبيا

أتى ذلك بعد تحذير وجهته، الجمعة، مجموعة إنقاذ خيرية، من غرق ما يصل إلى 60 شخصا على متن سفينة تقل مهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط من الزاوية في غرب ليبيا إلى إيطاليا أو مالطا.

ومع تحسن الطقس في الأسابيع الأخيرة، زاد تدفق المهاجرين الأفارقة، بمن فيهم التونسيون، في القوارب المتجهة إلى إيطاليا.

وأعلنت منظمة “إس أو إس ميديتارنيه“ إنقاذ 135 شخصا بينهم امرأة حامل و8 أطفال من قارب مكتظ ذو طابقين في مالطا.

وأضافت، أنها أنقذت 25 شخصا في حالة “ضعيفة للغاية” بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، يوم الأربعاء، كما نُقل شخصين فاقدي الوعي إلى صقلية بطائرة هليكوبتر.

وعلى منصة “إكس” نشرت المنظمة أن الناجين انطلقوا من مدينة الزاوية بغرب ليبيا قبل سبعة أيام من إنقاذهم.

وأضافت أن محرك القارب تعطل بعد ثلاثة أيام من مغادرة الزاوية، ما أدى إلى فقدان قاربهم وانجرافه دون ماء وطعام لعدة أيام.

وأفاد الناجون أن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الطريق، بينهم نساء وطفل واحد على الأقل.

ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. ووفقا لمنظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد توفي أو فقد ما يقرب من 2500 مهاجر أثناء محاولتهم العبور العام الماضي، و226 منذ بداية عام 2024.

والشهر الماضي قالت منظمة حقوقية إن عددا قياسيا من المهاجرين بلغ 1313 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا قبالة الساحل التونسي العام الماضي، ما يسلط الضوء على أزمة المهاجرين التي لا تنتهي في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.