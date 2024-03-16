الحرس البلدي بنغازي يعلن السيطرة على الحمى القلاعية وفتح أسواق المواشي

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الحرس البلدي في بنغازي، اليوم السبت، السيطرة على انتشار فيروس الحمى القلاعية بين المواشي وفتح أسواق المواشي ورفع القيود على تنقلها.

وأوضح الجهاز في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بناء على تقرير رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، فإنه تمت السيطرة على انتشار الفيروس، مشيرا إلى رفع القيود التي وضعت على تنقل المواشي بين المدن بشرط اصطحابها لشهادة صحية بيطرية من مكتب الصحة الحيوانية.

وأكد جهاز الحرس البلدي في بنغازي، فتح أسواق بيع المواشي والمذابح والمسالخ بعد تطهيرها وتعقيمها من قبل الجهات المختصة، مضيفا أنه تم استقبال كميات كبيرة من المواشي المستوردة من الخارج مؤخرا، على أمل أن تساعد في تخفيض الأسعار للمواشي.

حماد يعلن حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي وباء الحمّى القلاعية

وكان رئيس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، قد أعلن حزمة عاجلة من الإجراءات لمواجهة تفشي وباء الحمّى القلاعية بين المواشي، موجها وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع انتشار المرض.

وتأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير بشأن الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية المنتشر بين المواشي في عدد من المدن الليبية، وما يشكله من خطر على الإنسان والثروة الحيواني

وينتقل فيروس الحمى القلاعية بين الحيوانات عن طريق الجهاز التنفسي والفم، ولكن إصابة الإنسان به نادرة وتكون في حالة ذبح الحيوان المصاب أو حلبه، أو تناول الحليب قبل غليانه، ولا يعتبر الفيروس مهددا لحياة الإنسان، ولكنه قد يتسبب في ظهور حمى الوادي المتصدع التي تصيب الحيوان والإنسان وتؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.