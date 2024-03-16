التعادل بهدف لمثله يحسم مواجهة  الأهلي بنغازي والهلال

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تعادل فريقا الأهلي بنغازي والهلال بهدف لمثله لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب شهداء بنينا أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ودخل الأهلي بنغازي والهلال المواجهة بندية، ليس فقط باعتبارها مباراة قمة وديربي في مدينة بنغازي، ولكن أيضا بسبب رغبة الفريقين في الفوز بشدة، وسعي كل منهما لتأمين مكانه في منافسات دور سداسي التتويج.

الهلال بادر بالتسجيل في وقت مبكر من زمن المباراة، حيث تمكن لاعبه المحترف الموريتاني “حمي الطنجي” من هز شباك الأهلي في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول والمباراة.

الأهلي بنغازي بعد هدف تقدم الهلال كثف من هجماته على مرمى الهلال ساعيا إلى تحقيق هدف التعادل وكان له ذلك في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول والمباراة وذلك عن طريق رأسية المحترف المالي “أبوبكر تراوري”.

وتبادل الفريقان الهجمات طيلة زمن المباراة في محاولة كل فريق الحصول على هدف التقدم والعلامة الكاملة للمباراة، إلا أن كل محاولات الفريقين باءت بالفشل لينتهي اللقاء بهدف في كل شبكة.

وبهذا التعادل، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح الأهلي وصيفا برصيد (27) نقطة بفارق (7) نقاط عند المتصدر النصر، فيما أصبح الهلال ثالثا برصيد (26) نقطة.