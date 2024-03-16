الأرصاد: طقس معتدل على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت معتدلًا، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال على الجنوب الشرقي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة- جبل نفوسة، صافية إلى قليلة، تتكاثر أحيانا يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة الساحل (الممتد من شرق طرابلس إلى سرت وبعض مناطق الدواخل).

والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–23)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الغد وتكون جيدة على الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–23)مْ.

بينما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23–26)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة، تكون السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على (جالو -الجغبوب والواحات).

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، ما يسبب في هبوط الرؤية الأفقية وتكون على الكفرة جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى غربية فشمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–28)مْ وتصل على الكفرة إلى (36)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.