استطلاع.. جمهورنا يرى ضرورة “سحب قرار ضريبة النقد الأجنبي”

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أثار قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسوم على صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار، حالة من الغضب الرسمي والشعبي.

الرأي الرسمي

فبمجرد صدور القرار خرجت البيانات والتصريحات الصحفية من تحت قبة البرلمان لإعلان الرفض القاطع والاستنكار، بداية من فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وصولًا إلى صدور بيان موقع من 30 نائبًا، إضافة إلى تصريحات متتابعة من النواب، منهم أسماء الخوجة، والتي حذرت بدورها من العواقب الوخيمة للقرار، فيما أكد عبد المنعم العرفي أن القرار ليس علاجًا للأوضاع الاقتصادية المتردية بل محاولة لتسويات مالية ومعالجة لحالة العجز المالي.

الرفض لم يقتصر على النواب فقط، إذ دخل أعضاء مجلس الدولة على خط المواجهة، إذ أكد علي السويح، عضو مجلس الدولة، أنه لا يحق لرئيس مجلس النواب أن يصدر قرارًا من دون مناقشته تحت القبة النيابية ومع اللجان المختصة بالمجلس، معتبرًا أن القرار يزيد من معاناة الليبيين ويضعف القوة الشرائية للدينار ويحمل البسطاء عبء سوء إدارة أموال الدولة.

الرأي العام

أخبار ليبيا 24 طرحت استطلاعًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن سؤالًا: “هناك أعضاء من مجلس النواب يتوافق موقفهم مع الرفض الشعبي لفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.. برأيك هل يتم سحب القرار تحت هذا الضغط؟”.

وجاءت الردود كلها لتصب في كفة الجانب الرافض للقرار، إذ عبر العديد من قراء “أخبار ليبيا 24” عن استيائهم من تبعات القرار وتأثيره على حياتهم.

حساب باسم “Ali Mohammed”، قال: “عقيلة مش لاقي الفرحة وين اديرها ..ضحكلة الصديق الكبير”، فيما قال حساب باسم “Awad Elzayani”: “بسبب قبض عقيله ومعظم النواب الثمن”، فيما عبر حساب باسم “أم شعيب” عن غضبه كاتبا “حسبي الله ونعم الوكيل في عقيله صالح”.

الردود معظمها جاءت رافضة للقرار معربة عن أملها في أن يجري سحب القرار في أسرع وقت