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وزارة التعليم: مدارس خاصة وعامة حرّضت الطلبة على عدم الحضور في “رمضان”

15 مارس، 2024 12:04 م
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وزارة التعليم: مدارس خاصة وعامة حرّضت الطلبة على عدم الحضور في "رمضان"

أخبار ليبيا 24

وجّهت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، خطابًا إلى مراقبي التعليم بالبلديات، بشأن أداء المؤسسات التعليمية والمخالفات الواردة فيها بخصوص الغياب والانضباط خلال شهر رمضان الجاري.

وأشارت الوزارة في الخطاب، يوم الخميس، إلى بعض المخالفات بخصوص عدم التزام بعض المؤسسات الخاصة والعامة بالخطة الدراسية ومواعيد الدراسة والامتحانات، إضافةً إلى تغيّب بعض الطلبة والكوادر الإدارية.

وذكرت الوزارة، أن بعض المؤسسات تحايلت بتحريض الطلبة على عدم الحضور، أو عدم اتخاذ إجراءات حيالهم.

وزارة التعليم: مدارس خاصة وعامة حرّضت الطلبة على عدم الحضور في "رمضان"
وزارة التعليم: يجب التقيد بالمواعيد الدراسية

وزارة التعليم: يجب التقيد بالمواعيد الدراسية

وشدّد الخطاب على ضرورة فتح المؤسسات التعليمية يوميًا والتقيد والالتزام بمواعيد الدراسة والامتحانات المعممة عليها في السابق.

كما شددت وزارة التعليم، على ضرورة متابعة حضور وانصراف المعلمين والعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين، وتنفيذ قواعد تهذيب سلوك الطلاب.

وقالت وزارة التعليم، إن “هناك مدارس عامة وخاصة قامت بالتحايل عن طريق تحريض التلاميذ والطلاب الدارسين فيها

على عدم الحضور خلال هذا الشهر الفضيل”.

وأضافت، أن هناك مدارس عامة وخاصة لم تتخذ أي إجراءات ضد المتغيبين سواء من المتعلمين أو المعلمين والعاملين فيها، واكتفت بالتهديد بأنها ستقفل أبوابها إذا لم يحضر أحد خلال الأسبوع الأول.

وحددت، وزارة التعليم البرنامج الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، إذ يكون بواقع أربع حصص يوميًا للصفوف من الأول إلى الرابع، وخمس حصص لما فوق الخامس.

وتبدأ الحصة الدراسية الأولى اعتبارا من الساعة 09:00 صباحًا للفترة الصباحية، ومدة الحصة الواحدة 35 دقيقة. وتبدأ الدراسة بالفترة المسائية اعتبارًا من الساعة 12:30 مساءً.

 

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15 مارس، 2024 12:04 م
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