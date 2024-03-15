هل يتراجع عقيلة؟.. معارضة برلمانية على فرض رسم على النقد الأجنبي

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واجه قرار عقيلة صالح رئيس البرلمان بشأن فرض رسوم على صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي، موجة من الرفض من داخل قبة البرلمان، أبرزه من قبل فوزي النويري النائب الأول لـ “عقيلة”.

وعبّر النويري، عن تفاجئه من صدور القرار الذي يحمل توقيع المستشار عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة جديدة على سعر الصرف بنسبة 27%.

وقال النويري، في بيان: “أرفض بصفتي الرسمية هذا القرار الباطل تأسيسًا وإصدارًا لتبعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية”.

وأضاف: أن “تدمير قيمة العملة الرسمية يعني تدمير القوة الشرائية للمواطن وزيادة التضخم المنفلت.. القرار باطل بطلانًا مبينًا ويجب سحبه أو إلغاؤه.. إن لم يكن من طرف من أصدره، فمن طرف مجلس النواب مجتمعًا”.

النويري: قرار عقيلة جاء بضغط دولي

النويري قال: إن “القرار صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفاراتها.. والخضوع لهذه الاملاءات يمثل تنازلًا عن السيادة الوطنية”.

وأضاف: “القرار الباطل يمثل اعتداءً ما كان يقع فيه رئيس البرلمان بتجاهله آراء المختصين الذين طلب مشورتهم العلمية الواقعية.. هناك بدائل اقتصادية أكثر جدوى لحماية العملة دون تحميل المواطن تبعات فوضى الانفاق وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي”.

وتابع النائب الأول لرئيس البرلمان: “يجب غل يد المحافظ عن التصرف منفردًا بالسياسة النقدية وفرض استخدام احتياطيات النقد الأجنبي التي تتجاوز 80 مليار دولار عدا الذهب في تقوية الدينار”.

وقال النويري: “المحافظ وضع الاحتياطيات في مخابئ مجهولة غير آمنة وذلك جريمة يجب إيقافها ومحاسبة مرتكبيها”.

وطالب النويري بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله وضمان عدم تكرار أي انتهاك من رئاسة المجلس أو تجاوز اختصاصاته، وفق البيان.

ودعا النويري، القضاء الليبي إلى اتخاذ موقف عاجل يحمي ‫ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه “القرارات العشوائية المدمرة”.

تلويح باللجوء للقضاء

وطالب عدد من النواب عقيلة صالح بسحب القرار والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر. ولوّحوا في بيان، إلى أنّهم سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة.

وقال إن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم (4) لسنة 2014م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

وقرار عقيلة جاء استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد مقابل الدينار الليبي، 6.15 دينار لجميع الأغراض.