متخطية نيجيريا.. ليبيا تسجل أكبر زيادة شهرية في إفريقيا لإمدادات النفط

أخبار ليبيا 24

قال تقرير لمنظمة “أوبك” إن ليبيا سجلت أكبر زيادة في إنتاج النفط على المستوى الشهري في إفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج بالقارة الإفريقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وذكر تقرير المنظمة، أن إنتاج ليبيا من النفط على أساس شهري ارتفع إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

الجدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي قال إن إيرادات البلاد من النفط انخفضت 6% إلى 99.1 مليار دينار ليبي (20.7 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع 105.4 مليار دينار (22 مليار دولار) في 2022.

ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي والعماد الرئيسي للإيرادات في ليبيا.

وحذرت مؤسسات النفط الليبية من توقف الإنتاج في حقول نفطية رئيسية ما قد يتسبب في نتائج مدمرة لاقتصاد البلاد، ويضرّ بالجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير وتفقد ثقة الشركاء الأجانب، في ظل مخاوف من إعلان القوة القاهرة في حال استمرار الاحتجاجات.

ويوم 07 يناير 2024 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن إعلان حالة القوة القاهرة نتيجةً لإغلاق الحقل من قبل معتصمين.

وأضافت مؤسسة النفط، أن الإغلاق تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه لا تزال المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأعلن محتجون من فزان إغلاق حقل الشرارة بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز.

وحمّل المحتجون المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.