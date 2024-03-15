قبائل ورفلة.. صوت العدالة يتردد في صحراء ليبيا

أحبار ليبيا 24

في أرض الصحراء الشاسعة تجتمع قبائل ورفلة، محملة برسالة تنادي بالعدالة والتغيير. خلال لقاء تاريخي مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ألقى المجلس الاجتماعي لهذه القبائل كلمته التي تجسد صرخة الحق والإنصاف في ليبيا.

إشراك جميع الأطراف والمساواة في الحقوق:

في كلمتهم، رفعوا شعار الشموع المضيئة للعدالة، مطالبين بإشراك كل الأطراف دون تمييز، وتأكيد على المساواة في الحقوق السياسية والمشاركة العادلة في صنع القرار.

الإدانة الشديدة للظلم والتجاهل:

بقلوبٍ ملؤها الحزن والغضب، استنكروا عدم اعتذار الحكومات السابقة والحالية عن الظلم الذي حل ببني وليد، مطالبين بالعدالة والمحاسبة لكل من أدانهم.

المطالب بالتغيير والإصلاح:

رفعوا شعار التغيير، مطالبين بتحجيم دور المجاميع المسلحة ووقف العبث المالي. دعوا أيضاً لتشكيل حكومة مصغرة لإدارة الانتخابات، مؤكدين أن مهمتها ستنتهي بانتهاء فترتها.

نهاية الطريق: الانتخابات والعدالة:

في الختام، أكدوا أن الانتخابات هي المفتاح لحل جميع المشاكل، داعين لإفراغ السجون من السجناء السياسيين وترك القضاء للقانون.

بصوت مؤثر وقلوب متألمة، يجسد هذا التقرير صرخة العدالة والأمل التي تنادي بها قبائل ورفلة، داعيةً لتحقيق تغيير حقيقي في ليبيا تستند إلى العدالة والشفافية.