حماس تقترح وقفا لإطلاق النار يتضمن تبادل الأسرى والرهائن

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قدمت حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة يتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن مدى الحياة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت حماس، إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 أسير فلسطيني، ويتضمن ذلك إطلاق سراح “المجندات الإسرائيليات”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن اقتراح الهدنة الجديد في غزة الذي قدمته المنظمة للوسطاء لا يزال يستند إلى “مطالب غير واقعية”.

وأضاف، أن تحديثا بشأن هذه القضية سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري الأمني الموسع اليوم الجمعة.

وقف القتال بين حماس وإسرائيل

وتحاول مصر وقطر تضييق الخلافات بين الطرفين بشأن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تجعل ربع سكان قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وقالت حماس، إن مفاوضات وقف إطلاق النار تعثرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب رفض نتنياهو لمطالبها، التي تشمل وقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وعودة مهجري جنوب القطاع إلى وسطه وشماله، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى وسطه وشماله وزيادة المساعدات دون قيود.

وفي فبراير، تلقت المنظمة مسودة اقتراح من محادثات الهدنة في غزة في باريس، والتي تضمنت وقفًا لمدة 40 يومًا، لجميع العمليات العسكرية وتبادل الأسرى الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد، وهي نسبة مماثلة لاقتراح وقف إطلاق النار الجديد.

ورفضت إسرائيل أيضًا مشروع الاقتراح هذا، مستشهدة بهدفها طويل الأمد المتمثل في عدم إنهاء الحرب حتى تدمر حماس. وتصر حماس على أن التوصل إلى اتفاق يجب أن ينهي الحرب.

ووفقا للاقتراح الأخير، قالت المنظمة إنه سيتم الاتفاق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، بالإضافة إلى موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وقالت المجموعة إنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.