بفوزه على التعاون.. النصر يضمن التأهل للدور السداسي

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حقق فريق النصر فوزا مستحقا على ضيفه فريق التعاون بهدف وحيد دون رد في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب شهداء بنينا أمس الخميس.

ودخل فريق النصر المباراة وهو يعتلي لجدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 31 نقطة وهو يريد إضافة نقاط الفوز الثلاث لرصيده من أجل تأمين تأهله إلى دور سداسي التتويج مبكرا.

فريق النصر حقق المراد من خلال الحصول على نقاط المباراة كاملة من خلال رأسية المحترف التونسي، محمد الجويني، الذي أسكنها شباك التعاون قبل نهاية الشوط الأول.

وبذلك ضمن النصر تأهله للدور السداسي من مرحلة التتويج برصيد (34) نقطة، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة (24) في المركز الرابع.

وفي ذات المجموعة الأولى انتهت مباراة التحدي والصداقة بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الإياب بالمجموعة الأولى في بطولة الدوري الليبي الممتاز.

جاءت المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا الأربعاء قوية وحماسية من الفريقين رغم ندرة الفرصة التي أتيحت للتسجيل.

وتبادل التحدي والصداقة السيطرة والاستحواذ في وسط الملعب خلال الشوط الأول دون أن ينجح أحدهما في تشكيل خطورة كافية للتسجيل، لتنتهي أحداث ال 45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء التحدي الذي أصبح أكثير سيطرة في وسط الملعب إلا أن غياب الفرص ظل مسيطرا على أحداث المباراة في ظل التمركز الدفاعي والحذر الواضح من الفريقين لتنتهي المواجهة بنتيجة 0-0.

وبهذه النتيجة رفع التحدي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل الصداقة المركز السابع وفي رصيده 11 نقطة.