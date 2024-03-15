انطلقوا من الزاوية.. مخاوف من غرق ستين مهاجرا وسط البحر المتوسط

أخبار ليبيا 24

حذّر قائمون على مجموعة إنقاذ خيرية، من غرق ما يصل إلى 60 شخصا على متن سفينة تقل مهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا أو مالطا.

وقالت منظمة “إس أو إس ميديتارنيه“: إنقاذ 135 شخصًا بما في ذلك امرأة حامل و8 أطفال من قارب مكتظ ذو طابقين في مالطا

” الخميس، إنها أنقذت 25 شخصاً في حالة “ضعيفة للغاية” بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، يوم الأربعاء، كما نُقل شخصين فاقدي الوعي إلى صقلية بطائرة هليكوبتر.

ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. ووفقا لمنظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد توفي أو فقد ما يقرب من 2500 مهاجر أثناء محاولتهم العبور العام الماضي، و226 منذ بداية عام 2024.

غادروا من الزاوية

ونشرت المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “لقد غادر الناجون مدينة الزاوية الليبية قبل سبعة أيام من إنقاذهم”.

وأضافت أن “محركهم تعطل بعد ثلاثة أيام من مغادرة الزاوية، ما أدى إلى فقدان قاربهم وانجرافه دون ماء وطعام لعدة أيام”. وأفاد الناجون أن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الطريق، بينهم نساء وطفل واحد على الأقل”.

ولم يصدر تعليق فوري من خفر السواحل الإيطالي. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها “منزعجة للغاية” من التقرير. وقالت على منصة “إكس”: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الدوريات البحرية ومنع المزيد من المآسي”.

وفي منشور على موقع “إكس” يوم الأربعاء، قالت منظمة “إس أو إس ميديتارنيه” إن سفينتها “أوشن فايكنغ” قامت بإجلاء 25 شخصا رصدوا باستخدام منظار كانوا على متن قارب مطاطي ينجرف في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وقالت المنظمة الخيرية، إنها انتشلت 113 شخصا آخرين، بينهم طفلان، من قارب خشبي و88 شخصا من زورق مطاطي مكتظ، في عمليات الإنقاذ يومي الأربعاء والخميس.

وقالت إنها تلقت تعليمات بالإبحار إلى ميناء أنكونا الإيطالي على البحر الأدرياتيكي، على بعد حوالي 1500 كيلومتر، لكنها طلبت ميناء إنزال أقرب نظرا لحالة المهاجرين السيئة، وبعضهم يرتدي أقنعة الأكسجين.