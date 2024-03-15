المشير حفتر: الجيش لليبيين جميعا.. ومستعد لمواجهة أي طارئ يهدد وطنهم

أخبار ليبيا 24

أكّد المشير خليفة حفتر أن الجيش الوطني هو جيش الشعب الليبي ولا يفرق بين مدينة أو قبيلة وليس في مفردات قاموسه (شرق أو غرب أو جنوب)، مجددًا أنّه مستعد للدفاع عن كرامته ورهن إشارته لاتخاذ كل التدابير لضمان استقرار الوطن من مسؤولياته التي تأسس من أجلها.

وقال المشير حفتر، في كلمته خلال مناورة “درع الكرامة 2024” إن الجيش الوطني مستعد لمواجهة أي طارئ يهدد ليبيا من الداخل أو الخارج.

وأضاف: أن “السلام في ليبيا يظل بعيد المنال مالم تغادر جميع القوات الأجنبية وذيولها من المرتزقة أراضينا دون مماطلة أو شروط”.

وقال المشير حفتر: “إذا كان العالم حريص -كما يدعي- على السلام في ليبيا، فإن عليه أن يضع هذه المطالب المشروعة في مقدمة أولوياته وفرضها بكل الوسائل قبل أن تتطور التداعيات”.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على أن الجيش الوطني لن يقبل المساومة على سيادة الليبيين فوق أرضهم ولن يسمح بأن يدنس تراب ليبيا مستعمر طامع في خيراتها.

المشير حفتر: السلام في ليبيا مرهون بانفراج عاجل في المسار السياسي

وقال المشير حفتر: “إن السلام في ليبيا مرهون بانفراج عاجل في المسار السياسي”. وأكّد أن الجيش الوطني يمتلك قدرات قتالية عالية وجاهزة للتصدي لأي خطر يحدق بالوطن.

وحذّر المشير حفتر من المساس بأمن الوطن. وقال: “سنحبط أي مؤامرات تستهدف أمنه واستقراره”. وأضاف: أن “على المعرقلين أن يعيدوا النظر في حساباتهم قبل أن تفاجئهم الأحداث بما لا يشتهون أو يتوقعون”.

وثمّن عاليًا تضحيات من قضوا دفاعا عن الوطن وقدّموا أرواحهم فداءً للوطن.

ونفّذت رئاسة أركان القوات البرية بالقوات المسلحة الليبية المشروع التعبوي (درع الكرامة) 2024 بالذخائر الحية في جنوب مدينة سرت، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة وعدد من الضباط وقيادات القوات المسلحة.

وتضمن المشروع التعبوي ضربات بالذخائر الحية وفقًا لفرضيات مختلفة، ومنها رصد تحرك العدو وتسلله عبر الحدود، واستهداف مواقعه وتجمعاته ومطاردة الفلول المتبقية والقضاء عليها.

وتأتي هذه المناورة العسكرية ضمن خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لرفع كفاءة الجنود والضباط، وتعزيز قدراتهم القتالية، وتأكيد جاهزيتهم للتصدي لأي تحديات قد تواجه البلاد.