الفيتوري: فرض رسوم على سعر الصرف قرار غير مبرر

أخبار ليبيا 24

قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي، إن قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف، غير مبرر، ولا يوجد له أي هدف سوى جمع حوالي 12 مليار دينار يدفعها المواطن في شكل ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح الفيتوري في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن التجار الذين يستوردون السلع سيحيلوا عبء هذه الضريبة على المستهلك، والنتيجة سوف ترتفع الأسعار وسيعاني المواطن من عدم قدرته على توفير احتياجاته الضرورية.

وأضاف الفيتوري أنه كان من الأجدر أخذ العبرة والدرس من الضريبة التي فرضت في عام 2018، وتلاها تخفيض قيمة الدينار في بداية 2021 ، مرجحا أنه إذا ألغيت الضريبة في نهاية هذا العام سيحل محلها تخفيضا في قيمة الدينار بنفس نسبة الرسم أو أكثر مستشهدا بما حدث في الماضي، مشددا على أن الخبراء والمتخصصين أكدوا رأيهم شفوياً ومكتوبا في المذكرة بعدم الحاجة إلى فرض رسم أو ضريبة.

رفض برلماني موسع

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، باعتماد رسوم الضريبة على العملة الأجنبية، مؤكدين أن هذا القرار لم يعرض على النواب وهذا كان سببا في عدم الدعوة لجلسة منذ شهر تقريبا، مشددين على أن القرار عُرض على خبراء ماليين وأبدوا اعتراضهم وبينوا الأسباب، والتبعيات وعرضوا تقريرهم على رئيس المجلس واللجنة المالية، معتبرين أن القرار ليس علاجا للأوضاع الاقتصادية المتردية، بل هو محاولة لتسويات مالية ومعالجة لحالة العجز المالي التي تعاني منها الميزانيات منذ 2016، نتيجة الإنفاق غير المدروس والفساد والنهب في المؤسسات.