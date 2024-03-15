الصربي “ميتشو” يكشف عن قائمة المنتخب الوطني لخوض معسكر المغرب

أخبار ليبيا 24

أعلن الصربي، ميلوتين سيريدوفيتش الشهير بـ”ميشو”، المدير الفني لمنتخب الوطني لكرة القدم، قائمة الفريق الذي سيخوض معسكرا تدريبيا مغلقا في المغرب، خلال الفترة من 16 وحتى 27 مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الليبي مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وتوجو، على هامش معسكره استعدادا لمواجهة موريشيوس ثم الرأس الأخضر، في يونيو حزيران المقبل، ضمن تصفيات مونديال 2026.

وضمت قائمة ميتشو كلًا من:

مراد الوحيشي (الأهلي بنغازي) – أصيل المقصبي (النصر) – مفتاح التاعب (الأخضر) – صبحي المبروك الضاوي (الاتحاد) – سند بن علي (النصر) – عبد العزيز بن علي (الأهلي طرابلس) – علي يوسف (الأهلي بنغازي) – يونس فرج (الأخضر) – زياد العلواني (النصر).

كما ضمت القائمة، أمجد بن عبدي ( الأخضر) – أسامة الشريمي (السويحلي) – دانييل الفاضلي (ماجديبورج) – أحمد صالح (الاتحاد) – جعفر إدريس (الأهلي بنغازي) – فيصل البدري (الهلال) – نور الدين القليب (الأهلي طرابلس) – بلقاسم رجب علي (الاتحاد المصراتي) – فاضل سلامة (الأهلي بنغازي).

وأيضا ضمت القائمة، عبد الميسر أبو شيبة (الاتحاد المصراتي) – أحمد فكرون (الأهلي بنغازي) – فرج غيضان (التعاون) – مهدي الكوت (الأخضر) – عمر الخوجة (الاتحاد) – أحمد كراوع (الأهلي طرابلس) – محمد الطبال (النصر) – مجدي أرتيبة (الأخضر) – أحمد سعد الجداوي (الهلال).

ووصل المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش، إلى العاصمة طرابلس، في مطلع أكتوبر من العام الماضي وتولى تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.