السويح: لا يحق لـ عقيلة إصدار قرار دون مناقشته في البرلمان

أخبار ليبيا 24

استنكر علي السويح، عضو مجلس الدولة، على قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

وأوضح السويح، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه لا يحق لرئيس مجلس النواب أن يصدر قرار من دون مناقشته تحت القبة النيابية ومع اللجان المختصة بالمجلس، داعيا إلى ضرورة أخذ آراء النواب والاستعانة بخبراء ومستشارين ليكون القرار سليما ويؤدي الغرض المطلوب، معتبرا أن القرار يزيد معاناة الليبيين ويضعف القوة الشرائية للدينار ويحمل البسطاء عبء سوء إدارة أموال الدولة.

عقيلة صالح يفرض ضريبة على سعر الصرف لنهاية 2024

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، قد أصدر الخميس، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024.

وجاء القرار صادرًا ومُوقَّعًا من عقيلة صالح، بعد أن أكد خلال لقاء تليفزيوني في وقت سابق، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف.

وفي 27 فبراير الماضي، طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في خطابه لرئيس مجلس النواب، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، مقترحا أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، مبينا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقا على جميع الأغراض عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.