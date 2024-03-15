الخوجة: قرار فرض ضريبة على العملة الأجنبية عواقبه وخيمة

أخبار ليبيا 24

انتقدت أسماء الخوجة، عضو مجلس النواب، قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، باعتماد رسوم الضريبة على العملة الأجنبية.

وأوضحت الخوجة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذا القرار لم يعرض على النواب وهذا كان سببا في عدم الدعوة لجلسة منذ شهر تقريبا، مشيرةً إلى أن رفع سعر الصرف سبق وجُرب عندما كان الدولار 1.40،وعُدل إلى قرابة 5 دنانير مع ذلك استمر سوء الوضع الاقتصادي.

الخوجة: القرار عُرض على خبراء ماليين وأبدوا اعتراضهم

وأضافت الخوجة أن القرار عُرض على خبراء ماليين وأبدوا اعتراضهم وبينوا الأسباب، والتبعيات وعرضوا تقريرهم على رئيس المجلس واللجنة المالية، معتبرة أن القرار ليس علاجا للأوضاع الاقتصادية المتردية، بل هو محاولة لتسويات مالية ومعالجة لحالة العجز المالي التي تعاني منها الميزانيات منذ 2016، نتيجة الإنفاق غير المدروس والفساد والنهب في المؤسسات.

ورأت الخوجة أن ليبيا ليست في حاجة لهذا الحل خاصة أن الدولة ليس لها ديون خارجية، مضيفة أن معالجة الدين العام أمر داخلي يمكن إصلاحه بسياسات اقتصادية ناجعة بوجود إرادة قوية للإصلاح، محذرة من تبعيات هذا القرار التي أكدت أنها ستكون وخيمة وسيزداد الفقير فقرا ومتوسط الحال سيصل إلى الفقر ، وسيزداد الفاسدين ثراء على حساب لقمة المواطن، مشددة على أن الأسعار سترتفع إلى الضعف، مع استمرار النهب والفساد،مشيرة إلى أن المركزي سيطلب مستقبلا نفس القرار بدل إيجاد حلول أخرى تكون أقل خطرا من إضعاف الدينار.