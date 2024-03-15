الحكومة الليبية تستورد مواشي لمواجهة غلاء أسعار اللحوم

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية، إنها باشرت استيراد المواشي والأغنام، لتوزيعها على المحال لدعم المواطنين، وتخفيض أسعار اللحوم التي شهدت ارتفاعا متزايدًا خلال شهر رمضان الجاري.

وأكدت الحكومة، أمس الخميس، إن كميات من الأغنام والأبقار، ستصل تباعا إلى الموانئ الليبية، خلال اليومين القادمين.

وقالت: إن “ذلك لدعم أسواق اللحوم والمحال التجارية باللحوم، بما يسهم في تخفيف الأسعار ومساعدة المواطنين على مواجهة غلاء اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان المبارك”.

ووضعت الحكومة قبل شهر رمضان تسعيرة لبيع السلع الغذائية واللحوم، بينها اللحوم الوطنية. ولكن بالرغم من ذلك ارتفع سعر كيلو غرام لحم الخروف (الحولي) الوطني خلال رمضان 90 دينارًا.

يأتي ذلك في وقت أصدر فيه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27%.

وأوضح القرار أن الضريبة على سعر الصرف للعملات الأجنبية تشمل كل الأغراض، مع إمكانية تخفيض السعر حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية.

وكلف عقيلة صالح في قراره الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة.

وبحسب قرار عقيلة صالح فإنه يتم تحديد القيمة المضافة على بيع العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا، ويُستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.