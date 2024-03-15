الجيش الليبي ينشر لقطات للمناورة العسكرية الضخمة “درع الكرامة 2024”

أخبار ليبيا 24

نشرت القيادة العامة للجيش الليبي صور وتسجيل فيديو للمشروع التعبوي الضخم الذي نفّذته رئاسة أركان القوات البرية في سرت، في حضور المشير خليفة حفتر القائد العام. ونُفّذ المشروع التعبوي (درع الكرامة 2024) بالذخائر الحية وفقًا لفرضيات مختلفة.

وأوضحت قيادة الجيش الليبي، أن من بين تلك الفرضيات رصد تحرك العدو وتسلله عبر الحدود، واستهداف مواقعه وتجمعاته ومطاردة الفلول المتبقية والقضاء عليها.

وقالت قيادة الجيش الليبي، إن هذه المناورة العسكرية تأتي ضمن خطة القيادة العامة لرفع كفاءة الجنود والضباط، وتعزيز قدراتهم القتالية، وتأكيد جاهزيتهم للتصدي لأي تحديات قد تواجه البلاد.

ليست المناورة الأولى لـ الجيش الليبي

وهذه ليست المرة الأولى التي يقيم فيها الجيش الليبي مناورة عسكرية بالذخائر الحية للرفع من الكفاءات القتالية لوحداتها.

ويقصد بـ “المشروع التعبوي” تنسيق أعمال التشكيلات التعبوية، في العملية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والعاملة في الاتجاهات الاستراتيجية المشتركة.

ويعد “المشروع التعبوي” في السّلْم تدريبات عسكرية تنفذها وحدات القوات المسلحة بين أفرعها المختلفة؛ لتطوير أدائها وتعزيز مهاراتها الميدانية.

وخاضت القوات المسلحة، خلال السنوات الماضية، عدة عمليات عسكرية ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا. وكان النصر حليفها بالقضاء على تلك الجماعات في حروب كثيرة استمرت لسنوات في شرق البلاد وجنوبها.

كما أن لها دور كبير في حفظ وتأمين الأراضي الليبية من كل التهديدات. وهذا ما أكده المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة في كلمته خلال المناورة العسكرية، إذ قال: “إن الجيش الوطني مستعد لمواجهة أي طارئ يهدد ليبيا من الداخل أو الخارج”.