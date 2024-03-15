البحث الجنائي طبرق يضبط متهمين في قضايا متنوعة

أخبار ليبيا 24

قال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق إن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط عدد من المتهمين المطلوبين في عدة قضايا.

وأوضح المكتب أنه منذ بداية شهر رمضان تمكن القسم من ضبط شخص يدعى “م.أ.م” ليبي الجنسية ومن سكان مدينة بنغازي بحوزته 11 حبة ترامادول و2 قطعة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى تعاطيه مادة الحشيش.

وذكر مكتب الإعلامي الأمني أنه بالاستدلال مع المتهم اعترف بما نسب إليه وتعاطيه المخدرات.

كما تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق من إلقاء القبض على شخص يدعى “م.ح.أ” ليبي الجنسية ومتهم بعدة قضايا في السرقة والمخدرات والإتلاف.

وذكر مكتب الإعلامي الأمني أنه بالاستدلال مع المتهم اعترف بما نسب إليه.

وأكد المكتب الإعلامي بأن الدوريات الأمنية انطلقت من بداية شهر رمضان بهدف حفظ الأمن داخل المدينة.

ضبط متهم يسرق محلا للمواد الغذائية

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط وافد، يحمل جنسية أفريقية، بتهمة سرقة محل للمواد الغذائية في منطقة البركة.

وتقدم صاحب المحل ببلاغ إلى مركز شرطة البركة يفيد بتعرض محله للسرقة على يد مجهول، وفق بيان صادر عن المديرية.

وشملت المسروقات المبلغ عنها 2500 دينار، إلى جانب كروت دفع مُسبق “ليبيانا” و”المدار” بقيمة 3000 دينار، وكيس كبير من السكر ومثله من الأرز، فضلا عن معطف.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى ضبط شخص يرتدى المعطف المسروق نفسه، وتبين أنه يحمل الجنسية التشادية، ويدعى “ز. أ .ي” من مواليد 1997، واعترف خلال التحقيقات بما نُسب إليه، لتتقرر إحالته موقوفا إلى النيابة العامة.