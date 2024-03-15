الأرصاد: شمال ليبيا في انتظار أمطار متفرقة بداية من الأحد

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع تكاثر السحب يوم الأحد المقبل على مناطق شمال ليبيا، ما يسبب في سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من الخمس إلى مرتفعات الجبل الأخضر.

وأضاف مركز الأرصاد، أن تأثير المرتفع الجوي يبقى على مناطق الشمال، مع طقس معتدل على أغلب المناطق.

وذكر، أن درجات الحرارة تبقى ضمن معدلاتها الفصلية وتكون ما بين (17-23) مئوية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم السبت على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى الزاوية.

وتتأثر مناطق الجنوب الغربي بمنخفض جوي يصحبه رياح شمالية شرقية نشطة، اليوم، مثيرة للأتربة والرمال.

وتتسبب الرياح في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وقال مركز الأرصاد إن تأثير المنخفض الجوي ينتقل يوم الغد على مناطق الجنوب الشرقي، مع تكاثر للسحب على مناطق الواحات (جالو- الجغبوب) وسقوط أمطار متفرقة.

طقس شبه حار في ليبيا

والرياح في شمال غرب ليبيا شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول تدريجيا إلى شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى في تلك المنطقة تتراوح ما بين (18–23) مئوية.

والرياح في الشمال الشرقي، شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة، معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–23) مئوية.

والرياح بجنوب غرب ليبيا شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–30) مئوية.

وفي جنوب شرق ليبيا، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على تازربو وتشمل يوم غد السرير والكفرة.

وبحسب مركز الأرصاد سيتسبب ذلك في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، وتتحول الرياح يوم الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–35) مئوية ولا تتجاوز(24) مئوية على الواحات.