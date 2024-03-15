أوحيدة: تكالة والدبيبة وداعميهم يريدون العودة إلى المربع صفر

أخبار ليبيا 24

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن محمد تكالة ررئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية ومعهم دول تدعمهم يريدون العودة إلى المربع صفر وعدم الذهاب إلى الانتخابات.

أوحيدة: الأطراف الرافضة للانتخابات تسعى لنسف أي تقدم

وشدد أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” على أن اللجنة الفنية ستنظر خلال فترة محددة في تلك القوانين لإصلاحها من الناحية الفنية للذهاب لتشكيل حكومة ومن بعد ذلك الانتخابات، مرجحا أن تكون نية محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة غير ذلك، مشيرا إلى أنه يسعى فقط لفتح هذه القوانين ومن ثم لا يتم الاعتراف بما يتم التوصل إليه من خلال اللجنة الفنية.

أوحيدة:عقيلة لا يملك سوى تشكيل لجنة للنظر في المسائل الفنية فقط

وأضاف أوحيدة أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب لا يمكنه الخوض في روح القوانين الانتخابية ولا يملك سوى تشكيل لجنة للنظر في المسائل الفنية فقط، لافتا إلى أن الأطراف الرافضة لأي وصول إلى انتخابات دائمًا يخرجون على الساحة في لحظات معينة لنسف كل ما تم التوصل إليه، مشددا على أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لا يملك أكثر من تشكيل لجنة فنية للنظر في المسائل الفنية فقط دون الخوض في روح القوانين.

وأوضح أوحيدة أن الخوض في روح القوانين لا يملكه عقيلة صالح ولا مجلس النواب منفردًا ولا حتى مجلس الدولة منفردًا، لافتا إلى أن الاتفاق على القوانين قد حدث بالفعل لكن هناك من يتحجج ببعض الملاحظات الفنية.