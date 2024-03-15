أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 4 بالمئة

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وذلك بدعم من مراجعة وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالارتفاع وانخفاض غير متوقع في المخزونات الأمريكية.

يأتي ذلك على الرغم من تراجع الأسعار، اليوم الجمعة، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.04 دولار للبرميل التاسعة صباحا بتوقيت ليبيا، بعد أن تجاوزت 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر يوم الخميس.

وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.91 دولار.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، وجهة نظرها بشأن الطلب على الخام في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل الشحن في البحر الأحمر.

ارتفاع الطلب على النفط

وقالت الوكالة، في أحدث تقرير لها، إن الطلب العالمي على النفط، سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع الوكالة عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام ،بعد أن مدد أعضاء أوبك+ التخفيضات في السابق.

ومن المتوقع أن يرتفع، معدل استخدام المصافي الأمريكية. وكتب محللين في تقرير اليوم الجمعة أن “المصافي بدأت العمل بعد إغلاق طاقتها في يناير بسبب تجميد الشتاء”.

وجاءت المكاسب هذا الأسبوع، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي بأسرع وتيرة له في ثمانية أسابيع. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط الخام بالنسبة لمستخدمي العملات الأخرى.

ودعمت الأسعار، هذا الأسبوع أيضا، الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، والتي تسببت في حريق في أكبر مصفاة لـ “شركة روسنفت” في واحدة من أخطر الهجمات ضد قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الأخيرة.