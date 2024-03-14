ونيس: البعثة الأممية لا تمانع دعم وثيقة القاهرة

أخبار ليبيا 24

قال سعيد محمد ونيس، عضو مجلس الدولة عن بني وليد، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ناقش خلال زيارته إلى بني وليد لبحث التطورات السياسية في البلاد.

وأوضح ونيس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن اللقاء ناقش عدة مواضيع سياسية من أبرزها الدعوة إلى توحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى لقاء القاهرة الاخير بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف ونيس أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أكد خلال اللقاء للحاضرين على اطلاعه على وثيقة القاهرة من خلال لقاءه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أن يجتمع يوم الأحد مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ومن ثم الانتقال إلى المنطقة الشرقية للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشددا على أن البعثة الأممية لا مانع لديها من دعم مخرجات لقاء القاهرة اذا حظت بتوافق الاطراف الرئيسية.

بلدي بني وليد يطالب باتيلي بمواصلة دعم مسار الحوار

وكان المجلس البلدي بني وليد، قد طالب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بمواصلة دعم مسار الحوار لإنهاء المراحل الانتقالية وعدم رعاية أي صفقات مشبوهة، مشددا على أن المدينة أصبح لديها إدراك قوي وإيمان مطلق بأن العودة إلى مربع الحرب والانقسام لاسباب سياسية أو من أجل تحقيق مصالح أطراف داخلية أو خارجية، مشددا على أن الليبيين لن يسمحوا بأن تعود ليبيا للحرب والانقسام السياسي الذي ينهي ويدمر آمال شبابنا في حياة أفضل بعد أن كانوا ضحية الحروب والنزاعات السياسية.