نصية: قرار فرض ضريبة على سعر الصرف لا يمثل النواب

أخبار ليبيا 24



تبرأ عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب من قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بفرض ضريبة على سعر الصرف، نافيا أن يكون القرار صدر عن مجلس النواب لافتا إلى أنه صدر عن عقيلة صالح منفردًا.

وشدد نصية على رفضه للقرار هو وعدد من نواب المجلس حتى قبل صدوره، لافتا إلى أن الضريبة تُفرض بقانون والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وبذلك يكون القرار مخالف للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها.

نصية: أسعار السلع والخدمات سوف ترتفع إلى 30٪

وأوضح نصية أن أسعار السلع والخدمات سوف ترتفع إلى 30٪ تقريبا هذا إذا استطاع المصرف المركزي الدفاع عن السعر الجديد 6.20 وهو أمر غير متوقع.

واعتبر نصية أن القرار بمثابة مكافأة للحكومات على التوسع في الإنفاق بل تشجيعهم على الاستمرار في ذلك مادام الأمر لا يتطلب إلا رفع قيمة الرسم والموطن يدفع الثمن.

وأكد نصية أنه أصبح لا يثق في الأصوات التي كانت تطالب بتشكيل حكومة واحدة، معربا عن أمله في أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفريق من الخبراء لدراسة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن الفرديه وآراء السفراء الأجانب، مشددا على إنه إذا صح القرار وقام الكبير بتطبيقة رغم عن عدم قانونيته فإن النواب سوف يلجأون إلى القضاء