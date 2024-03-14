مصرع سيدة وإصابة آخرين من عائلة سودانية في حادث سير جنوب الكفرة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة، مصرع سيدة وإصابة سبعة آخرين من عائلة تحمل الجنسية السودانية، جراء انقلاب سيارتهم.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، وصول عدد 7 حالات من الجالية السودانية إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي، على إثر تعرض سيارتهم للانقلاب واشتعال النار بها جنوب الكفرة مسافة 200 كم، منهم سيدة توفيت فيما تتواجد 4 حالات نساء في عناية حروق وكذلك حالتي ملاحظة خارجية.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ، إلى نقل الحالات الست المصابة بحروق إلى مطار الكفرة لغرض نقلهم عبر الطائرة العسكرية إلى بنغازي وجرى التنسيق مع سيارات الإسعاف للاستقبال بمطار بنينا .

وتتزايد أعداد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في بلدهم على الكفرة، في وقت كانت تعاني بلدية الكفرة من نقص الإمكانات.

وانزلق السودان في حلقة من أعمال العنف والقتال المسلح منذ منتصف أبريل الماضي، مع تبادل الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، تتمركز غالبيتها في العاصمة السودان، وأسفرت عن مقتل المئات وتشريد آلاف آخرين.

واضطر مئات اللاجئين الفرار من السودان إلى ليبيا المجاورة هربًا من الحرب، في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا أزمات سياسية متلاحقة، وأوضاع معيشية واقتصادية صعبة. وأعلنت الأمم المتحدة، منذ أيام، أن الصراع الدائر في السودان دفع أكثر من 3.1 مليون شخص إلى النزوح، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى الدول المجاورة.