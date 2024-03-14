ليبيا تسجل أكبر زيادة شهرية في إنتاج النفط في أفريقيا

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاجها للنفط على المستوى الشهري في قارة أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج للخام في القارة السمراء.

وزاد إنتاج ليبيا على أساس شهري إلى 1.167 برميل نفط يوميا في فبراير، مقابل 1.023 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، بزيادة يومية تقدر بـ144 ألف برميل.

بينما بلغ إنتاج نيجيريا في فبراير 1.476 مليون برميل يوميا مقابل 1.429 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة يومية 47 ألف برميل فقط.

أوبك: إجمالي إنتاج فبراير بلغ 26 مليونا و571 ألف برميل يوميا

وكانت منظمة “أوبك” قد أعلنت أن إجمالي إنتاجها في فبراير بلغ 26 مليونا و571 ألف برميل يوميا، بزيادة 203 آلاف برميل يوميا عن يناير حين سجل الإنتاج 26 مليونا و368 ألف برميل يوميا.

وكانت السعودية قد أعلنت أن إجمالي إنتاجها زاد من 8 ملايين و962 ألف برميل يوميا في يناير إلى 8 ملايين و980 ألف برميل يوميا في فبراير، فيما رفعت الجزائر إمداداتها من 911 ألف برميل يوميا إلى 918 ألف برميل، كما ارتفع إنتاج الإمارات العربية المتحدة من مليونين و926 ألف برميل يوميا إلى مليونين و933 ألف برميل.

بينما انخفض إنتاج العراق من 4 ملايين و217 ألف برميل يوميا إلى 4 ملايين و203 آلاف برميل، والكويت من مليونين و429 ألف برميل يوميا في يناير إلى مليونين و421 ألف برميل يوميا في فبراير، وكذلك انخفض إنتاج إيران من 3 ملايين و163 ألف برميل يوميا في يناير إلى 3 ملايين و148 ألف برميل يوميا في فبراير.