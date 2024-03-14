لمنع انتشار الحمى القلاعية.. إغلاق سوق المواشي في مزدة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الشرطة الزراعية إغلاق سوق المواشي والأغنام في بلدية مزدة؛ وذلك في إجراء احترازي لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية.

وقال الجهاز في بيان له، اليوم الخميس، إن ذلك جاء ضمن أعمال اللجنة المشكلة في البلدية وتضم فرع الجهاز بها والحرس البلدي والإصحاح البيئي والصحة الحيوانية، حيث أجرت فرق اللجنة جولة تفتيشية على محال الجزارة للتأكد من خلو اللحوم من مرض الحمى القلاعية، وتوعية القصابين والتجار بخطورته، وضرورة الإبلاغ عن حالات الإصابة.

ونفذت اللجنة عمليات تفتيش في الطرق العامة للسيارات المحملة بالماشية القادمة من الجنوب، كما عثرت على 19 رأس غنم مستوردة نافقة في أحد الأودية، وجرى إحراقها.

إغلاق أسواق المواشي

وأغلقت أسواق المواشي في عدد من المدن والمناطق الليبية بسبب انتشار الحمى القلاعية، إذ سبق أن أعلن عن إغلاق أسواق المواشي في زليتن وترهونة والخمس.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.