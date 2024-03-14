بلدي بني وليد يطالب باتيلي بمواصلة دعم مسار الحوار

أخبار ليبيا 24

طالب المجلس البلدي بني وليد، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بمواصلة دعم مسار الحوار لإنهاء المراحل الانتقالية وعدم رعاية أي صفقات مشبوهة.

ورحب المجلس البلدي بني وليد، بالمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال استقبالهم له بالمدينة، مؤكدا أن البلدية تنعم بالأمن والأمان بفضل سواعد أبنائها الوطنيين بمؤسسات الشرطة والجيش، موضحا أن المدينة باتت تمثل نموذج واقعي لما يمكن أن ينجزه الليبيين في حالة الاستقرار والسلام، وإعلاء قيم التقدير والترابط بين المكونات الاجتماعية واحترام روابط الجوار مع محيط كل مدينة ومنطقة.

بلدي بني وليد: عودة الحرب والانقسام يحقق مصالح خارجية

وأوضح المجلس، خلال استقبال باتيلي بالمدينة، أن المدينة أصبح لديها إدراك قوي وإيمان مطلق بأن العودة إلى مربع الحرب والانقسام لاسباب سياسية أو من أجل تحقيق مصالح أطراف داخلية أو خارجية، مشددا على أن الليبيين لن يسمحوا بأن تعود ليبيا للحرب والانقسام السياسي الذي ينهي ويدمر آمال شبابنا في حياة أفضل بعد أن كانوا ضحية الحروب والنزاعات السياسية.

وأشار المجلس إلى أن تجديد الشرعية أو إرساء شرعية جديدة للسلطات في ليبيا يجب أن تكون عبر الانتخابات فقط، لافتا إلى أن أي مغامرة غير محسوبة النتائج لتجاوز إرادة الليبيين للتغيير عبر الانتخابات وتنفيذ حلول ملفقة لتغيير جزء فقط من النظام السياسي القائم ستقود بكل تأكيد البلاد إلى نفق مظلم لا نعلم كيف ستخرج منه ليبيا.

وأضاف المجلس أن بني وليد تعرضت للظلم وقدمت رجالها فداء للوطن ولحماية وحدته وحماية سيادته، مستعدة دائما للدفاع عن ليبيا ومستعدة لمواصلة طريق السلام بين الليبيين، مشيرا إلى أن طريق السلام أكثر صعوبة من طريق الحرب، فهذه الطريق تتطلب التضحية من أجل ليبيا ومن أجل وحدتها.