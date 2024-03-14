الصغير: المستشار عقيلة تحمل مسئولية قرار “لا يخصه”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الدكتور حسن الصغير، الدبلوماسي والأكاديمي المتخصص في القانون، إن المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، قرر “بمفرده -وبمعزل عن رئاسة المجلس وعن المجلس بأجمعه- تحمل مسؤولية قرار لا تختص به السلطة التشريعية نهائيًا.. فما بالك برئيسها؟”.

وأضاف “الصغير”، في تدوينة على موقع “فيس بوك”: “سيتم تجاهل أسباب الانهيار الحقيقي لسعر الدينار، وتحميل كل ذلك على مجلس النواب، بل ورئيسه تحديدًا، وسيقترن اسمه وصفته بأعلى درجات انهيار الدينار الليبي”.

وأوضح: “لن يتذكر أحد طلب الصديق الكبير، ولن يبالي أحد بمصروفات الدبيبة ومزاداته بالزيادات والهبات والمنح، ولن يشير أحد للنهب الممنهج والمستمر للثروات.. هذا القرار سيكون ممسحة ذنوب لكل هولاء، والمصيبة أنه لن يحقق حتى خمسة بالمئة من طموحات الكبير وتطلعات عقيلة وآمال من دفعهم لذلك” .

وأكد: “القرار لا شك بأنه باطل ومعدوم قانونيًا وسيكون كذلك عما قريب قضائيًا، وسيعرض مجلس النواب كله لتحمل أعباء وتبعات انقلاب فجر ليبيا وتمسك الصديق الكبير بمنصبه ومسؤوليته عن انهيار الدينار وتجاوزه الشرعية الانتخابية عام 2014.. وهنا سأعيد سرد عدة نقاط أراها السبب الرئيسي في انهيار الدينار، وليس مجرد إضافات تتلوها إضافات لرسوم غير شرعية يتحمل بموجبها المواطن والنقد والاقتصاد عبء أخطاء الساسة ومتقلدي المناصب، وقبل إعادة السرد يجب أن نذكّر بسببين رئيسيين؛ وهما ما دفعاني واستفزاني لكتابة هذه القراءة للأحداث”.

وتابع: “السبب الأول؛ أنه عقب كتاب الكبير للبرلمان أصدر أسامة حماد رسالة تضمنت عدة نقاط جوهرية يجب أن تتضمنها أية تعديلات على سعر الصرف، مؤكدًا في هذه الرسالة بأنه ليس من اختصاص مجلس النواب الاضطلاع بمهام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واللافت والمهم هو تجاهل رئيس مجلس النواب لكل ما ورد بتلك الرسالة، باستثناء فقرة واحدة، وهي عدم وضع استثناءات للأسعار الجديدة، وبأن تكون لكافة الأغراض، وهذا التجاهل من قبل رئيس مجلس النواب لا معنى له إلا غياب التنسيق الحقيقي والفعال والجاد بين المكونين التشريعي والتنفيذي، الأمر الذي ما استمر وتوسع سيكون له تبعاته على الجميع” .

وأكمل: “السبب الثاني؛ هو صدور أمر ولائي نهائي من القضاء الليبي بتعيين حراسة قضائية على عائدات النفط خاصة وثروات ليبيا بصفة عامة، وأستغرب من المستشار -وهو من هو في القضاء- أن يتجاهل السلطة القضائية ويمنح الصديق الكبير بصفته محافظًا فقط لا كحارس قضائي، الحق في تطبيق فرض رسم تمنع وتعطل قوانين وإجراءات الحراسة القضائية وتبطله قانونًا وقضاءً، وتجعل كل من يتصرف في الأصول والواردات مجرمًا قانونًا، إلا بأمر ممن خولهم القانون والقضاء ذلك، وبالتأكيد لا مجلس النواب ولا المصرف المركزي من المخولين بذلك”.

وقال: “هنا أعيد وأذكّر بأن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن”.

ورأى أن أسباب المشكلة هي:

فتح باب المزايدات السياسية بزيادة المرتبات بدأ في أبريل 2011، من قبل اللجنة الشعبية العامة، ولم ولن ينتهي بجداول المرتبات الموحدة والمزدوجة الصادرة من الدبيبة والصادرة من البرلمان.

الإنفاق المفتوح على الميلشيات في صور مكافآت وبدلات ومسميات مختلفة تحمل كلها على الباب الأول.

تسرب الاعتمادات بقوة السلاح تارة وبالنفوذ السياسي غير المشروع، وبعيدًا عن متطلبات الاقتصاد والسوق واحتياجات المواطن.

غياب الرقابة والمحاسبة على الحكومة والمركزي وحتى البرلمان ومجلس الدولة والإنفاق بدون قوانين ميزانية واستمرار الصرف بالمليارات على باب الطواري .

. وجود حكومتين كل منهما تعمل وتنفق بصورة منفردة في ظل استقطابات تزداد حدة مع مرور الزمن.

وجود مصرفين مركزيين لما يقارب السبع سنوات، ومركزي (موحد) بمحافظ ونائبه في غياب مجلس إدارة حقيقي وفاعل وصاحب قرار نافذ.

وأشار في نهاية تدوينته إلى أن كل الأسباب السابقة سياسية وأمنية، ولا علاقة لها بالنقد والاقتصاد.