الشركسي: نحتاج حلًا قابلًا للتطبيق لـ”الوصول للانتخابات”

أخبار ليبيا 24

قال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إنه لابد من وجود حل سياسي شامل، واقعي وقابل للتطبيق، للذهاب بالبلاد إلى الانتخابات.

وأوضح الشركسي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الأزمة في ليبيا متمثلة في تمركز المال والقرار في مكان واحد، وتجديد الشرعية، مشددا على أن كل الأجسام الموجودة حاليًا تستمد شرعيتها من الاتفاقات السياسية وقرارات مجلس الأمن.

الشركسي: البعثة الأممية لا تملك القدرة والكفاءة لحل أزمة ليبيا

وأضاف الشركسي أن كل القرارات الصادرة من الأجسام الحالية، عادة ما تكون غير محترمة، لأنها صادرة من أجسام ليس لديها شرعية حقيقية تُستمد من الشعوب، لافتا إلى أن البعثة الأممية لا تملك القدرة والكفاءة لحل أزمة ليبيا، وأن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي قدّم أكثر من مبادرة وتراجع عنها، معتبرا أن هذا دليل عدم وجود أفكار صلبة.

الشركسي: يجب إنهاء الأزمة بشكل جذري وليس بحلول تلفيقية

وشدد الشركسي على ضرورة إنهاء الأزمة بشكل جذري، وليس بحلول تلفيقية، وتجاوز أخطاء اتفاق الصخيرات، أو اتفاق جنيف، لافتا إلى أن الليبيين لديهم نسبة بسيطة من القرار، والدول المتدخلة لديها نسبة عالية من اتخاذ القرار.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير العملية السياسية في ليبيا، فيما تتزايد الانتقادات لدور البعثة الأممية في ليبيا في دفع العملية السياسية المتوقفة، وعرقلة خريطة الطريق التي تم التوافق عليها بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وسط اتهامات للبعثة بالعمل “ضد التوافق الليبي”.