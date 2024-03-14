الإمارات تُرحب بمخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحبت دولة الإمارات بنتائج الاجتماع الذي جرى بمقر الجامعة العربية في القاهرة واتفقت خلاله الأطراف الليبية على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على جهود جامعة الدول العربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، ومكملاً لجهود بعثة الأمم المتحدة.

كما جددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار السياسي المعتمد من قبل بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

الجامعة العربية تعلن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في بيان لها مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، مشيرة إلى أن القاء أسفر عن الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كما تم التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثلاثي أسفر أيضا عن تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة “6+6” وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.