الأرصاد: طقس ربيعيًا معتدلًا على أغلب مناطق البلاد

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توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس ربيعي معتدل على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال الشرقي, بينما تنشط الرياح يوم الغد علي بعض مناطق الوسط والجنوب مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19–25)مْ.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم ويتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر, مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16–22)مْ.

بينما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26–30)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم السبت على مناطق الواحات وجالو والجغبوب قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية الممطرة.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, وتنشط من يوم الغد على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–31)مْ.