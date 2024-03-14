ارتفاع اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر الإسترليني واليورو ارتفاعا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.16 دينار مقابل 6.15 دينار أمس، واليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.25 دينار أمس.

واستقر سعر الدولار عند 4.80 دينار، حسبما أعلن مصرف ليبيا المركزي عبر موقعه الرسمي اليوم.

في حين استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار ليبي، وارتفاع الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على سعر صرف 0.15 دينار، وبقيت 100 وحدة من الين الياباني عند 3.27 دينار، واليوان الصيني عند 0.66 دينار.

رغم النشرة الصادرة عن المصرف المركزي التي تظهر انخفاض الدولار إلا أن ارتفاع أسعار السلع ترهق كاهل الليبيين بسبب ارتفاع الدولار في السوق الموازية.

كما أن السيولة التي غابت عن المصارف التجارية أمر هو الآخر أثقل كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

وبحث، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في فبراير الماضي، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأكد الدبيبة حينها بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة وضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.

ووجه، بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات الاحتكار، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق، إلا أن ذلك كله لم يساهم في ضبط أسعار السلع.