إغلاق جزار ومصادرة لحوم فاسدة في ودان

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أغلق جهاز الحرس البلدي فرع الجفرة، محل جزارة في مدينة وادن، وجرى تشميعه بالشمع الأحمر؛ لعدم توفر شروط النظافة العامة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية أطلقها مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالجفرة، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ونقلت الوكالة عن مصدر بجهاز الحرس البلدي، قوله: “إن حملة التفتيش على السلخانات ومحلات الجزارة أسفرت عن ضبط ومصادرة لحوم فاسدة لانتهاء صلاحيتها ومصادرة كبدة بقر مستوردة داخل أحد محلات الجزارة وكذلك إيقاف عامل مصري لثبوت إصابته بوباء معدي حسب الشهادة الصحية”.

وأشار المسؤولون إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى ضبطها وإحالتها لجهات الاختصاص.

يأتي ذلك في وقت تعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.

وأغلقت أسواق المواشي في عدد من المدن والمناطق الليبية بسبب انتشار الحمى القلاعية، إذ سبق أن أعلن عن إغلاق أسواق المواشي في زليتن وترهونة والخمس ومزدة.