مستعينة بـ”أمينتوم”.. هل تستعيد أمريكا “طرابلس الغرب” وتنهي نفوذ تركيا؟

أخبار ليبيا 24 – تقارير

بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، ظهرت العديد من الميليشيات والفصائل المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة في الغرب الليبي.

وشكلت هذه الميليشيات تحديًا كبيرًا لاستقرار البلاد وعوقت عملية بناء الدولة والمؤسسات الوطنية إلى يومنا هذا، إلا أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أكد بأنه يدعم بقاءها ويرى فيها عاملًا مُهما لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

واعتبر العديد من المراقبين أن كشف الدبيبة الأخير عن دعمه للميليشيات ليس إلا جزءًا من خطة متكاملة الأركان من أجل تثبيت مواقع هذه الميليشيات ورفع قوتها وجاهزيتها وتحويلها إلى أداة لتلبية مصالح جهات خارجية في المنطقة.

وأفادت صحيفة “Aydinlik” الإلكترونية التركية، المهتمة بالشأن الليبي، بأن النفوذ الأمريكي يزداد في طرابلس ليحل محل النفوذ التركي، في صراع للاستفادة من هذا البلد الغني بالنفط.

ورأت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قدرة الميليشيات في طرابلس عسكريًا ورفع كفاءتها من خلال تدريبها. وأكدت الصحيفة بأن واشنطن أرسلت في فبراير الماضي، مستشارين من شركة “Amentum” من بينهم جون بوزارث، نائب الرئيس العملياتي الأول في الشركة إلى طرابلس.

مصالح تركيا مهددة

وأشارت الصحيفة الإلكترونية التركية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتنفيذ استراتيجية جديدة في ليبيا، تقوض مصالح تركيا في المنطقة.

يشار إلى أن تركيا جلبت مقاتلين أجانب جهاديين من سوريا إلى ليبيا، وبالطبع ليس من مصلحة أمريكا أن تحارب تركيا بميليشيات الدبيبة، الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، كما حدث سنة 2019 عندما حاربت المليشيات رفقة المقاتلين الأجانب بقيادة تركية وانصياع لفايز السراج رئيس الوزراء آنذاك، لأن ذلك يعني تهديد أمن المتوسط كله، وإشعال حماس المجموعات الجهادية مجددًا بعد التقليل من قوّتها في ليبيا وهزيمتها.

يأتي هذا بعد أن أجرى وفد عسكري من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» جولة تفقدية منذ أيام، بمعسكر «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، وذلك رفقة آمر اللواء العميد محمود حمزة.

وبحسب مصادر عسكرية، بموجب التعاون الثنائي بين واشنطن وحكومة الدبيبة في طرابلس، فقد بحث الوفد العسكري الأمريكي مسألة تسليم عدد من المعسكرات والقواعد لشركة “Amentum” لتنفيذ جميع تعاقداتها في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد الدبيبة كان قد كشف لأول مرة عن موقفه من وضع الميليشيات المنتشرة في المنطقة الغربية، نهاية شهر يناير، وأكد أنه يدعم بقاءها ويرى فيها عاملًا مهما لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال الدبيبة، في مقابلة على “بودكاست”، إن مسلحي الميليشيات هم “أبناء وفلذات أكباد الليبيين الذين دافعوا عن أعراضهم ومقدساتهم في الشوارع من الغازي ومن الذين يريدون تخريب ليبيا”، وأضاف: “شعارنا واضح في حكومة الوحدة الوطنية أن الشعب الليبي كفاه حكومات انتقالية جديدة، ونريد الذهاب إلى الاستقرار بقوانين عادلة لا تستثنى أي شخص في ليبيا، ويكون كل الليبيين فيها سواسية”.