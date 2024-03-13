قيادة الجيش ترحب بنتائج تقرير تأثير الإرهاب على ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحّبت القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية بنتائج التقرير الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام بشأن نتائج وقياس تأثير الإرهاب على الدول لسنة 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاء بفضل تضحيات الجنود ورجال الأمن.

والتقرير وضع ليبيا لأول مرة منذ سنوات خارج صدارة الدول المتأثرة بالإرهاب في تقرير 2024، بعد أن سجّلت في 2023 الترتيب السابع ضمن قائمة الدول المتأثرة بالإرهاب.

وفي 2024 وقعت ليبيا بالمرتبة (39) خلف فرنسا مباشرة وبمعدل انخفاض (7 درجات)، مسجلة أفضل تحسن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2010.

وأكّدت القيادة العامة، في بيان فجر اليوم الأربعاء، أن المدن الليبية وعلى رأسها بنغازي ودرنة والجنوب عامة والمناطق كافة، التي تطهرت من دنس الإرهاب، تنعم بالأمن والأمان بفضل تضحيات الجنود ورجال الأمن.

وحيّت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية جميع جنودها وضباطها المرابطين في مختلف مواقعهم، كما وجّهت التحية إلى الجرحى الذين فقدوا أطرافهم وللشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، التي عانت منها الليبيون طيلة السنوات الماضية.

كما حيّت القيادة العامة للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية، وشدّت على أيديها لبذل المزيد من الجهود وفاءً لتضحيات الشهداء.

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة على ضرب الإرهاب وقطع دابره أينما “طل برأسه وحيثما حَلّ” في كامل الوطن.

تحسن مؤشر الإرهاب في ليبيا

وفي تقريره لسنة 2024 أكّد المعهد الدولي للاقتصاد والسلام، أنّ ليبيا سجّلت أكبر تحسن بمؤشر الإرهاب حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير، إلى أنّه لم تقع حوادث أو وفيات بسبب الإرهاب لأول مرة منذ عام 2010، مقارنة بالخمس السنوات الخمس الماضية. وكانت ليبيا قد حلّت في المركز السابع من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثرًا بالإرهاب، في تقرير المعهد لعام 2023 لمؤشر الإرهاب الذي يضم أكثر من 160 دولة.