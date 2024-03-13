لأول مرة منذ 4 سنوات.. برشلونة يتأهل إلى ثُمن أبطال أوروبا بفوزه على نابولي

أخبار ليبيا 24

تأهل برشلونة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أربع سنوات بعد فوزه 3-1 على نابولي في إياب دور الستة عشر ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

وفي مباراة ممتعة للغاية، يوم الثلاثاء، حقق برشلونة تقدمًا مبكرًا ليتقدم 2-0، لكن نابولي قلص الفارق بهدف ليبدأ الشوط الثاني المثير قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث القاتل لأصحاب الأرض.

وافتتح فيرمين لوبيز التسجيل لأصحاب الأرض بعد 15 دقيقة، وبعد دقيقتين ضاعف جواو كانسيلو النتيجة.

هدف لقاتل لـ برشلونة

وبدا الفريق الإسباني في طريقه لتحقيق فوز حاسم قبل أن يسجل نابولي هدف التقدم عن طريق أمير الرحماني في الدقيقة 30.

وأتيحت فرص لكلا الفريقين في الشوط الثاني لكن قبل سبع دقائق من نهاية المباراة وجد برشلونة الهدف الثالث الذي كان في أمس الحاجة إليه عندما سجل ليفاندوفسكي تمريرة ذكية من سيرجي روبرتو.

وشهدت الدقائق الأخيرة بعض المخاوف حيث حاول نابولي بشتى الطرف تحقيق معجزة متأخرة، لكن صاحب الأرض تجنب استقبال الهدف الثاني وجاءت صافرة النهاية لترسل الفريق الكتالوني إلى الدور ربع النهائي.

ساعدت البداية المذهلة والنهاية القوية برشلونة على التغلب على فترة صعبة للغاية في منتصف المباراة، واستحقوا الفوز بالتأكيد ومكانًا في الجولة التالية. قام تشافي بالاختيار الصحيح للفريق والتبديلات، وقدم كل لاعب تقريبًا أداءً على مستوى عالٍ معظم فترات الليل. فوز حقيقي للفريق، وليلة سعيدة في أوروبا من أجل التغيير.