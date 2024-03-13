لأول مرة منذ سنوات.. ليبيا خارج صدارة الدولة المتأثرة بالإرهاب

أخبار ليبيا 24

خرجت ليبيا من صدارة الدول المتأثرة بالإرهاب في تقرير 2024، الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام.

وأكّد المعهد، في تقريره، أن ليبيا تحولت من أوائل الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب إلى الدول الأقل تأثرًا به، وذلك بالمرتبة (39) خلف فرنسا مباشرة وبمعدل انخفاض (7 درجات)، مسجلة أفضل تحسن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2010.

وكانت ليبيا قد حلّت في المركز السابع من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثرًا بالإرهاب، في تقرير المعهد لعام 2023 لمؤشر الإرهاب الذي يضم أكثر من 160 دولة.

فيما احتلت بوركينا فاسو الترتيب الأول بين الأكثر سوءًا عالميًا وأفريقيًا وسوريا على الترتيب الأول عربيًا. وقال المعهد، أنّ أكبر تحسن حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجّل في ليبيا.

ولفت المعهد إلى أنّه لم تقع حوادث ولا وفيات بسبب الإرهاب في البلاد لأول مرة منذ عام 2010، مقارنة بالخمس السنوات الخمس الماضية.

قيادة الجيش في ليبيا ترحب

ورحّبت القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية بنتائج التقرير الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام بشأن نتائج وقياس تأثير الإرهاب على الدول لسنة 2024.

وأكّدت القيادة العامة، أن المدن الليبية وعلى رأسها بنغازي ودرنة والجنوب عامة وكافة المناطق التي تطهرت من دنس الإرهاب، تنعم بالأمان.

وإزاء هذا التقرير، جدّدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية التحية بجميع جنودها وضباطها المرابطين في مختلف مواقعهم وللجرحى الذين فقدوا أطرافهم وللشهداء الذين ضحوا بأرواحهم.

كما جدّدت التحية للأجهزة الأمنية، وتشد على أيديها لبذل المزيد من الجهود وفاءً للتضحيات.

وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة عزمها على ضرب الإرهاب وقطع دابره أينما طل برأسه وحيثما حَلّ في كامل تراب الوطن.