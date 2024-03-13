قرعة ربع نهائي “الكونفدرالية” تضع أبوسليم في مواجهة عربية أمام نهضة بركان المغربي

أخبار ليبيا 24

أوقعت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية” 2024 ممثل ليبيا الوحيد الحالي في البطولة “أبوسليم” في مواجهة عربية شمال أفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

في المقابل يواجه فيوتشر مواطنه الزمالك، ويلتقي ريفرز يونايتد مع اتحاد العاصمة الجزائري، بينما يواجه الملعب المالي فريق دريمز.

وسيواجه المتأهل من لقاء ربع النهائي الثاني أبوسليم مع نهضة بركان ضد المتأهل من لقاء ربع النهائي الثالث ريفرز يونايتد أمام اتحاد العاصمة.

كما سيواجه المتأهل من لقاء ربع النهائي الأول الزمالك مع فيوتشر ضد المتأهل من لقاء ربع النهائي الرابع الملعب المالي مع دريمز.

وصول أبوسليم لربع النهائي

ووصل فريق أبوسليم، في أول ظهور على مستوى القارة الأفريقية، إلى الدور ربع النهائي، بعد نجاحه في تخطي مرحلة دور المجموعات بطولة “الكونفدرالية”، وذلك بعد حلوله وصيفًا بالمجموعة الثانية خلف الزمالك المتصدر برصيد 13 نقطة.

وحجز أبوسليم مكانه بين أندية المستوى الثاني في القرعة بعد أن جمع تسع نقاط.

ويضم المستوى الأول: الزمالك المصري – اتحاد العاصمة الجزائري – نهضة بركان المغربي – دريمز الغاني.

كما يضم المستوى الثاني: أبوسليم الليبي – فيوتشر المصري – ريفرز يونايتد النيجيري – الملعب المالي.

الدور ربع النهائي لـ الكونفدرالية

-مودرن فيوتشر (مصر) – الزمالك (مصر)

-أبو سليم (ليبيا) – نهضة بركان (المغرب)

-ريفرز يونايتد (نيجيريا) – اتحاد الجزائر (حامل اللقب)

-الملعب المالي (مالي) ضد دريمز (غانا)

مباريات الذهاب: 31 مارس، مباريات الذهاب: 7 أبريل

الدور نصف النهائي

-الأنهار أو اتحاد العاصمة ضد سليم أو بركان

– مودرن فيوتشر أو الزمالك ضد الملعب المالي أو دريمز الغاني

مباريات الذهاب: 21 أبريل، مباريات الذهاب: 28 أبريل