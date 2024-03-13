في باريس.. الكبير يلتقي مسؤولين بالمصرف المركزي الفرنسي

أخبار ليبيا 24

التقى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في باريس، مسؤولين بالمصرف المركزي الفرنسي لتعزيز العلاقات بين المصرفين.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن لقاء الكبير بمسؤولي الأسواق المالية والمخاطر والبحوث والإحصاء والامتثال بالمصرف المركزي الفرنسي، جاء لتعزيز العلاقة بين المصرفين والجهود المبذولة من قبله في تطوير القطاع المصرفي والتقدم المحرز في مبادرات التقنيات المالية ونتائج توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف أن اللقاء تناول جهود تقوية نظام الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى أهمية تشجيع القطاع الخاص.

وكان الكبير قد التقى مؤسسة حركة الشركات في فرنسا الدولية بحضور فيليب قوتيير المدير التنفيذي للمؤسسة ومصطفى مهراج السفير الفرنسي لدى ليبيا وعدد من الشركات والمؤسسات والوزارات الفرنسية. وجرى اللقاء في مقر المؤسسة بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك يوم الجمعة الماضية.

الكبير يزور مقر الخارجية الفرنسية

وبحث الجانبان الفرص المتاحة للشركات الفرنسية للعمل في ليبيا، وأهمية العمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء وفتح المجال للطاقات المتجددة، وتطوير قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي.

وضمن زيارته إلى فرنسا التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بمقر وزارة الخارجية الفرنسية مع إمانويل سيكوي نائب مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وجرى اللقاء في حضور سفير فرنسا لدي ليبيا مصطفى مهراج وعدد من المسؤولين.

وقال مصرف ليبيا المركزي، إن اللقاء تركّز حول دوره الهام في الاستقرار النقدي والمالي بالدولة الليبية، وآخر مستجدات توحيد المصرف المركزي، وأهمية اقرار ميزانية موحدة لسنة 2024 بالتعاون مع اللجنة المالية بالبرلمان والأطراف ذات العلاقة، والعملة الليبية مجهولة المصدر وآثارها على سعر الصرف بالسوق الموازية.