ضبط شخص يمتهن الإتجار بمخدر الحشيش في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص يمتهن الاتجار بمادة الحشيش المخدرة على متن سيارة نوع “جيب”.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي بتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، والقاضية بمحاربة آفة المخدرات والقضاء عليها.

وأوضحت المديرية أنه عقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص يُمارس نشاطه الإجرامي بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة مُتنقلاً بواسطة مركبة آلية نوع جيب، على الفور أصدر رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأضافت المديرية “أن أعضاء التحريات خرجوا إلى عدة مناطق يتردد عليها الشخص المطلوب وتمكن أعضاء التحريات من إعداد كمين محكم وضبطه وضبط بحوزته أربع قطع من مادة الحشيش المخدرة وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ج.ع 1991 واعترف بإتجاره وتعاطيه لمادة الحشيش المخدرة وتوزيعها وأحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وفي وقت سابق، تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخصين وافدين على خلفية اتهامهما بسرقة لحوم مجمدة من إحدى الشركات العاملة في المدينة تقدر قيمتها بنحو 58 ألف دينار.

وقالت المديرية، إن أحد المتهمين بسرقة اللحوم كان يعمل بالشركة التي تقدم أحد مشرفيها ببلاغ ضده متهما إياه بسرقة اللحوم.

وأوضحت المديرية أن المتهم تبين بالاستدلال معه عقب القبض عليه أنه يُدعى “ه.ع.أ” من مواليد 1976 مصري الجنسية واعترف بسرقة اللحوم وبيعها رفقة شخص جرى طرده من الشركة في وقت سابق بسبب عدة سرقات قام بها.

وأضافت المديرية أن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا أيضا من ضبط المطلوب الثاني الذي يُدعى “ع.ع.م” مصري الجنسية واعترف بما نُسب إليه وإنهما قاما بتحويل المبلغ إلى مصر وبتفتيشه احترازيا عُثر معه على قطعة من مادة الحشيش المخدرة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.