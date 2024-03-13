“ريبسول” تُطلع “بن قدارة” على خططها لضمان زيادة الإنتاج

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء، زيادة إنتاج النفط خلال لقاء مع المدير المحلي لشركة “ريبسول” الإسبانية، ميكيل أركياغا، في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، إن اللقاء ناقش حزمة من المواضيع واطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة على خطط وعمليات شركة “ريبسول” لضمان استقرار الإنتاج الحالي وزيادته ومشاريع التنمية المستدامة في المدن المجاورة للمكامن النفطية في جنوب ليبيا.

ومطلع أبريل المقبل من المقرر أن تبدأ شركة “ريبسول” الإسبانية في نشاط الحفر الاستكشافي في منطقة التعاقد بحوض مرزق جنوب البلاد.

والأربعاء الماضي، ناقشت المؤسسة ووزارة النفط نشاطات الحفر التطويري والاستكشافي وخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج.

حيث عقدت اجتماعاً بين المختصين من الإدارات الفنية بوزارة النفط والغاز والمختصين من الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط بحضور خليفة عبد الصادق عضو مجلس الادارة و وزير النفط والغاز (المكلف) ومدراء الإدارات الفنية بالوزارة والمؤسسة.

وتم خلال الاجتماع عرض نشاط الحفر التطويري والاستكشافي وصيانة الآبار للمؤسسة الوطنية للعام 2024م ، وخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج من حقول الشركات المشغلة التابعة لها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق مبدئياً على الخطة المقترحة من قبل المؤسسة للعام الحالي 2024م ، وأيضاً التأكيد على أهمية زيادة التواصل الأفقي بين الإدارات الفنية المختصة من وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط.