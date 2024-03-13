راديو فرنسا الدولي: الدبيبة فقد شعبيته وتخلى عنه أقاربه ومؤيديه

أخبار ليبيا 24

قال راديو فرنسا الدولي “إر إف إيه”، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة فقد شعبيته في المنطقة الغربية وتخلى عنه أقاربه ومؤيديه، مستثنيا عائلته التي رسخ من وجودها في العديد من أجهزة الدولة.

وأوضح راديو فرنسا الدولي، في تقرير له أن اجتماع القاهرة قد يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة، تكون مسؤولة عن تنظيم الانتخابات المأمولة في ليبيا منذ سنوات، لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار والإنفاق العام غير المتناسب تسبب في فقدان الدبيبة لشعبيته بصورة كبيرة.

وأضاف راديو فرنسا الدولي، أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ضمن آخر من تخلوا عن الدبيبة، بسبب الأزمة المالية الكبرى التي تحدق بليبيا، وهو ما سرّع التوصل لاتفاق في اجتماع القاهرة، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير يجب القيام به قبل الوصول إلى تعيين حكومة وحدة جديدة، ويبدو أنها لن تخرج للنور قبل نهاية رمضان.

راديو فرنسا الدولي: حكومة الدبيبة لم تعد تمسك بزمام الأمور

وفي وقت سابق قال تقرير نشره راديو فرنسا الدولي، إن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس تكشف كيف رسخت المجموعات المسلحة نفوذها وسلطتها في البلاد، مع استمرار المنافسة فيما بينها منذ 2011، معتبرا أن اندلاع العنف والاشتباكات في طرابلس يظهر أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لم تعد تمسك بزمام الأمور، لافتًا إلى أن المنافسة أصبحت أشد، مع اندماج عدد من التشكيلات المسلحة الرئيسية التي باتت تملك سلطة ونفوذًا أكبر

استمرار الجمود بالعملية السياسية في ليبيا

التقرير الفرنسي أشار إلى أن الحكومة منتهبة الولاية بالكاد تسيطر على مناطق نفوذها، معتبرا أن المجتمع الدولي قد تخلى عن رعاية عملية الانتقال السياسي في ليبيا، وتراجعت ليبيا في قائمة أولويات الأمم المتحدة بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن لانعدام الاستقرار في ليبيا تأثير ملحوظ على الوضع في المنطقة بأسرها .