درنة.. رئيس صندوق التنمية يطّلع على المشاكل المتعلقة بالأجهزة الأمنية والخدمية

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اطّلع بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة على المشاكل المتعلقة بالأجهزة الأمنية والخدمية والعراقيل التي تواجهها أثناء عملها داخل درنة والوقوف على حلحلتها.

جاء ذلك خلال اجتماع يوم الثلاثاء في درنة مع وكيل وزارة الحكم المحلي وكافة الجهات الأمنية والخدمية.

وضم الاجتماع مدراء الأجهزة الأمنية والخدمية من أمن داخلي ومديرية أمن درنة وجهاز الحرس البلدي ومصلحة الأحوال المدنية (السجل المدني) وجهاز الدعم المركزي ومكتب الجوازات والبطاقات الشخصية وغرفة العمليات الأمنية وقسم النجدة والأمن الخارجي ومركز شرطة المدينة وجهاز الدفاع المدني، وجهاز العمليات الأمنية، وفق ما ذكر الصندوق.

وقال صندوق التنمية والإعمار إنّه جرت مناقشة كل المشاكل المتعلقة بالأجهزة الأمنية والخدمية والعراقيل التي تواجهها أثناء عملهما والوقوف على حلحلتها.

كما اجتمع بلقاسم حفتر مع جميع الشركات العاملة في مشروع الــ 2000 وحدة سكنية، وذلك لمعرفة المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها، بالإضافة إلى تحديد مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك.

افتتاح شارع “الفنار” في درنة

هذا وافتتح المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا شارع عمر بن الخطاب الشهير بـ (شارع الفنار). جاء ذلك بعد استكمال الصيانة بعد أشهر من تعرض الشارع التجاري لدمار بفعل الفيضان الناجم عن “إعصار دانيال”. وشهد الشارع في أول أيام شهر رمضان المبارك “إفطارًا جماعيًا” في حضور مدير الصندوق.

وأكّد صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قرب عمليات الصيانة والترميم لجميع الشوارع في القريب العاجل لتعود المدينة بعد “كارثة الفيضان” في سبتمبر الماضي زاهرة كسابق عهدها.