اليسير: الأزمة في ليبيا قد تعود إلى المربع الأول

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رجح عبد المنعم اليسير، عضو المؤتمر العام السابق، أن تعود الأزمة في ليبيا إلى المربع الأول، ومن ثم تجدد الخلاف والجدل حول شروط الترشح لرئاسة البلاد، مثل مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وربما من صدرت بحقهم أحكام قضائية.

اليسير: النقاط الخلافية استنزفت الكثير من عمر الليبيين

واعتبر اليسير أن هذه النقاط الخلافية استنزفت الكثير من عمر الليبيين على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع حسم الأمر سريعاً هذه المرة، خصوصاً في ظل انتفاء جدول زمني محدد لتفعيل المخرجات.

اليسير: الحكومة لن ترى النور قبل التوافق حول القوانين الانتخابية

وأوضح اليسير أنه على الرغم من توافق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة، رئيس مجلس الدولة على مطالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن تشكيل حكومة موحدة، فإن الحكومة لن ترى النور قبل التوافق أولاً حول القوانين الانتخابية، مشيرا إلى صمت أطراف ليبية فاعلة عن التعليق على اتفاق القاهرة، معتبرل أن هذا ينبئ باحتمال معارضتهم له، موضحاً أن هناك قوى عديدة تريد الاطمئنان أولاً على وضعها ومكاسبها قبل الذهاب لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة أو المبادرة لإشهار سيف المعارضة.

وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اجتماعاً ضم رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، ومجلس الدولة محمد تكالة، وانتهى إلى التوافق على بحث النقاط الخلافية.