المحجوب: الجيش هب لنجدة درنة وحكومة الدبيبة تملصت من أعمالها

أخبار ليبيا 24

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إن القوات المسلحة هبت لنجدة مدينة درنة والمناطق المنكوبة، وقدمت المساعدة والتعويضات للمتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية مؤخرا، رغم أنها ليست معنية بذلك بالأساس، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تملصت من مسؤولياتها وأهملت في التعامل مع الموضوع.

وأوضح المحجوب أن هناك غياب للشركات التي كان من المفترض أن تقوم بعمل تجاه انهيار السدود الترابية، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لديها إهمال في هذا الموضوع، لافتا إلى أن المسؤولين الآن يحاكمون أمام القضاء، مؤكداً أن القوات المسلحة قامت بما يجب أن تقوم به.

وأضاف المحجوب أن القوات المسلحة عوضت الناس الذين تعرضوا لهذه الحادثة الفاجعة، موضحا أنه بشكل إنساني هبت ليبيا بالكامل بكل أطيافها لمساعدة المناطق المنكوبة، حيث تم توفير المأوى والمأكل والملبس والتعويض حتى بمبالغ مالية، وقامت القوات المسلحة بالاستعانة بخبرات وقدرات، والآن هناك صندوق إعادة إعمار بنغازي.

المحجوب: المجتمع الدولي يدعم حكومة انتهت ولايتها

وأشار المحجوب إلى أنه تمت أيضا متابعة الأزمة من الجانب النفسي، حيث جرت الاستعانة بفرق نفسية وفرق طبية وكانت هناك مساعدة من الخارج من بعض الدول مثل السعودية والإمارات ومصر وتركيا وغيرها، لافتا إلى أنه تم توجيه مجموعة من الشركات لمعالجة السدود والبحث عن طرق علمية حديثة ومن خلال متخصصين لعدم تكرار ذلك، وأيضا تم مراعاة إعادة إنشاء المنطقة، المدينة، بحيث لا تتضرر مرة أخرى، مشيرا إلى قدم مجرى المياه، وأنه حتى في الحرب العالمية الثانية حصلت فيضانات في أكثر من مرة، وكانت تؤدي إلى بعض الضحايا، لكن هذه المرة كان الضحايا بالآلاف، متحدثا عن غرق أعداد كبيرة من العائلات والمباني.

ونفى المحجوب الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للسلطات الليبية بالامتناع عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية عن هذه الكارثة، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، منتقدا المجتمع الدولي لعدم اعترافه بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، واعترافه في المقابل بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي تملصت من أعمالها.