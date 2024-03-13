الشبلي: الولايات المتحدة أوعزت لباتيلي بـ “الطاولة الخماسية” لإضاعة الوقت

أخبار ليبيا 24

قال فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية هي التي أوعزت للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن مبادرة الطاولة الخماسية، لافتا إلى أنهم يدركون أنها مجرد مضيعة للوقت.

واعتبر الشبلي في تصريحات تلفزيونة تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن ما حدث في القاهرة بين الرئاسات الثلاث وتحت رعاية جامعة الدول العربية ليس اتفاقًا، بل إعلان عن تشكيل لجان فنية لتعديل مخرجات لجنة “6+6″، وآليات تشكيل حكومة جديدة، مرجحا أن الأمر سيقف عند هذا الحد.

وأضاف الشبلي أن نوايا من اجتمعوا لم تكن مرتبطة بحل الأزمة الليبية، متوقعا أن يتنصل أحد الأطراف، لتستمر إدارة اللعبة والمهزلة الحادثة في ليبيا منذ 13 عامًا، موضحا أن كل الأطراف ليس من مصلحتها إجراء انتخابات جديدة، لافتا إلى أن كل طرف يمثل راعي إقليمي مُحدد، تصطدم مصالحهم مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن مجلسا النواب والدولة لا يريدان الوصول بالليبيين إلى حل.

باتيلي يعلن عن إطلاق مبادرة لتنظيم الانتخابات في ليبيا

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قد أعلن في إحاطته أمام مجلس الأمن، عن مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أنه سيقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، معتبرا أن هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين من ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب.