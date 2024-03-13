الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم: التحدي يستضيف الصداقة وقمة مرتقبة تجمع الأهلي بنغازي والهلال

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يستقبل فريق التحدي، اليوم الأربعاء، ضيفه فريق الصداقة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحتضن معلب شهداء بنينا اللقاء الذي يأتي في ثاني أيام شهر رمضان على تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وفي لقاء آخر وضمن مباريات الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم، يستقبل فريق المدينة الليلة فريق أساريا.

واللقاء يحتضنه ملعب النهر الصناعي على تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وتقام غدا الخميس مباراة واحدة تجمع النصر بضيفه التعاون بملعب شهداء بنينا على تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

والخميس أيضا يلتقي فريق الملعب الليبي مع ضيفه فريق الأولمبي بملعب النهر الصناعي على تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي.

وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة المقبل بمواجهة واعدة بين الهلال والأهلي بنغازي بملعب شهداء بنينا على تمام الساعة العاشرة والنصف.

ويوم الجمعة أيضا يلتقي الاتحاد مع الاتحاد المصراتي في ملعب النهر الصناعي على تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي وفي نفس التوقيت يستقبل أبوسليم فريق السويحلي بملعب أبوسليم.

وفي سياق منفصل، أوقعت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية” 2024 ممثل ليبيا الوحيد الحالي في البطولة “أبوسليم” في مواجهة عربية شمال أفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

في المقابل يواجه فيوتشر مواطنه الزمالك، ويلتقي ريفرز يونايتد مع اتحاد العاصمة الجزائري، بينما يواجه الملعب المالي فريق دريمز.

وسيواجه المتأهل من لقاء ربع النهائي الثاني أبوسليم مع نهضة بركان ضد المتأهل من لقاء ربع النهائي الثالث ريفرز يونايتد أمام اتحاد العاصمة.

كما سيواجه المتأهل من لقاء ربع النهائي الأول الزمالك مع فيوتشر ضد المتأهل من لقاء ربع النهائي الرابع الملعب المالي مع دريمز.