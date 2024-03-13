الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب من حين لآخر، على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها أحيانًا سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

جاء ذلك في نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء.

والسماء في، راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة إلى جبل نفوسة، صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى بشمال غرب ليبيا تتراوح، اليوم، ما بين (18–22) مئوية.

الأرصاد: أمطار خفيفة أحيانا على الجبل الأخضر

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب من حين لآخر بداية من هذا اليوم. وبحسب الأرصاد يتخللها أحيانًا سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المرتفعات الجبلية.

وبحسب الأرصاد، الرياح في شمال شرق ليبيا شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–21) مئوية.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط من مساء يوم الغد على بعض المناطق، ما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–30) مئوية.

بينما في الواحات والسرير وتازربو والكفرة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–31) مئوية.